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Российская группировка «Юг» уничтожила украинскую радиолокационную систему

Подразделение российской группировки «Юг» по наводке разведчика батальона «Спарта» уничтожило на Донецком направлении радиолокационную систему (РЛС) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 13 мая, сообщает РИА Новости.

Группировка «Юг» уничтожила украинскую радиолокационную систему
© Минобороны РФ

Местоположение украинской РЛС было определено при помощи беспилотника. Координаты системы были переданы расчету гаубицы Д-30.

Бойцы подразделения российской группировки «Юг» нанесли удар осколочно-фугасными снарядами. Атаку скорректировали при помощи дрона.

На кадрах с моментом удара можно увидеть характерное задымление в области РЛС. Это свидетельствует о том, что позиция ВСУ была успешно поражена, передает РИА Новости.

В Минобороны России сообщили, что штурмовые отряды российской армии овладели еще двумя кварталами Артемовска. Параллельно с этим войска группировки «Юг» нанесли поражение 54-й мотопехотной бригаде, а также 60-й и 93-й механизированным бригадам Вооруженных сил Украины.

Конфликт на Украине практически подошел к концу, несмотря на отчаянную попытку Киева организовать контрнаступление, заявил американский правозащитник Аджаму Барака. Так ли это на самом деле и как обстоят дела с контрнаступлением у ВСУ, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.

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