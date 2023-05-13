Группировка «Юг» уничтожила украинскую радиолокационную систему

Подразделение российской группировки «Юг» по наводке разведчика батальона «Спарта» уничтожило на Донецком направлении радиолокационную систему (РЛС) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 13 мая, сообщает РИА Новости.

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Местоположение украинской РЛС было определено при помощи беспилотника. Координаты системы были переданы расчету гаубицы Д-30.

Бойцы подразделения российской группировки «Юг» нанесли удар осколочно-фугасными снарядами. Атаку скорректировали при помощи дрона.

На кадрах с моментом удара можно увидеть характерное задымление в области РЛС. Это свидетельствует о том, что позиция ВСУ была успешно поражена, передает РИА Новости.

В Минобороны России сообщили, что штурмовые отряды российской армии овладели еще двумя кварталами Артемовска. Параллельно с этим войска группировки «Юг» нанесли поражение 54-й мотопехотной бригаде, а также 60-й и 93-й механизированным бригадам Вооруженных сил Украины.