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На Украине отреагировали на призыв Британии по использованию ракет Storm Shadow

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов отреагировал на заявления Великобритании об ограничении использования переданных Киеву ракет Storm Shadow. Об этом пишет РИА Новости.

На Украине отреагировали на призыв Британии по использованию ракет Storm Shadow
© globallookpress.com

По его словам, Киев имеет право защищаться так, как посчитает нужным.

«Касаемо нанесению ударов по территории РФ, обращу внимание, что у нас есть собственное оружие, оружие собственного производства, которое мы периодически можем иметь право использовать там, где считаем необходимым», - заявил он.

При этом Данилов признал, что есть определенные ограничения относительно использования оружия, но это не относится к украинскому вооружению.

Ранее стало известно, что Великобритания передала Украине крылатые ракеты Storm Shadow дальность поражения которых составляет 250 км. При этом Киев якобы заверил Лондон, что ракеты не будут использоваться для нанесения ударов по «материковой» части России.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в противном случае, это потребует адекватного ответа.

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