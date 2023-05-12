Подоляк назвал три основных задачи дальнобойных ракет Storm Shadow

Дальнобойное оружие поможет Украине перейти к финальной стадии конфликта. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины в интервью "24 каналу" .
"Если мы хотим перейти в финал войны на условиях Украины, то нам нужны дальнобойные ракеты. Для меня не существует других условий. Любые другие предложения, даже частично компромиссные, сегодня будут означать перенесение войны на следующий этап", - отметил он.
По словам Подоляка, ракеты Storm Shadow – это крайне важный инструмент, который позволит решить три ключевые задачи: существенно ускорит "финал войны на условиях Украины", "позволит уничтожать стратегические составы и штабы" и существенно минимизирует потери ВСУ.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев намерен использовать ракеты Storm Shadow так, как посчитает нужным.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что Лондон отправляет Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. По данным CNN, Киев заверил Лондон в том, что он не будет применять Storm Shadow для ударов по регионам России.
Storm Shadow — это крылатая ракета воздушного базирования большой дальности, разработанная Великобританией и Францией.