Минобороны заявило о 26 атаках ВСУ на соледарском направлении
Украинские военные в четверг, 11 мая, провели наступательные действия на соледарском тактическом направлении — они предприняли 26 атак. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
Там уточнили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) для наступления использовали более тысячи военнослужащих и до 40 танков. Также была задействована другая военная и специальная техника.
Атаки украинских военных удалось отразить, российские военные на допустили прорывов обороны на соледарском тактическом направлении.