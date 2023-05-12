Минобороны заявило о 26 атаках ВСУ на соледарском направлении

Украинские военные в четверг, 11 мая, провели наступательные действия на соледарском тактическом направлении — они предприняли 26 атак. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) для наступления использовали более тысячи военнослужащих и до 40 танков. Также была задействована другая военная и специальная техника.