В России создали ткацкие станки для производства деталей БПЛА

В России созданы ткацкие станки, предназначенные для производства деталей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом со ссылкой на платформу Национальной технологической инициативы (НТИ) сообщает ТАСС.

Разработанные станки используют технологию 3D-печати, позволяя выпускать композитные ткани с разнообразным плетением нитей, отличающиеся высокой прочностью, легкостью и низкой себестоимостью. «Применение армирующих волокон также поможет устранить главный недостаток композитов, возникающий при традиционном производстве, — их расслоение в процессе эксплуатации», — сообщили в НТИ.

Отмечается, что 3D-станок «позволяет ткать в ширину, длину и в высоту, соединяя две плоскости не только перпендикулярно, но и под любым наклоном», что повысит прочность материала, из которого предлагается изготавливать элементы БПЛА, в частности крылья и хвостовое оперение.