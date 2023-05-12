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Американский военный посоветовал Зеленскому пойти на переговоры с Россией

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому следует пойти на переговоры с Россией в случае провала анонсированного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такой совет Соединенных штатов и колумнист Дэниел Дэвис в своей статье для портала 19FortyFive.

Американский военный посоветовал Зеленскому пойти на переговоры с Россией
© Lenta.ru

«Западу настоятельно рекомендуется изменить свою политику до того момента, как Киев понесет еще больше боевых потерь, которые и так рано или поздно закончатся подписанием мерного договора», — дал свой совет отставной офицер.

Военный эксперт в своем материале также предупредил, что новые болезненные военные потери ВСУ «вряд ли изменят тот факт, что конфликт, скорее всего, закончится путем переговоров».

Ранее российский полковник запаса и военный аналитик Андрей Кошкин заявил, что Зеленский хочет совершить какую-то сделку: Киев, допустим, получает ускоренное вступление в НАТО, и тогда Украина будет организованно наступать.

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