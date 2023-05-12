Рогов: сообщения о применении ВСУ химоружия в Запорожской области не подтверждаются

«Информацию о применении противником на Ореховском направлении химических боеприпасов, от которых после вдоха теряют сознание, не могу подтвердить. Все наши ребята, несущие службу в этом районе, с кем мне удалось связаться, также не подтверждают разошедшуюся по сети информацию», — написал он в Telegram.