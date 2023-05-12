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Рогов: сообщения о применении ВСУ химоружия в Запорожской области не подтверждаются

В Запорожской области не подтверждаются данные о применении украинскими военными химоружия на Ореховском направлении, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Рогов: сообщения о применении ВСУ химоружия в Запорожской области не подтверждаются
© РИА Новости

«Информацию о применении противником на Ореховском направлении химических боеприпасов, от которых после вдоха теряют сознание, не могу подтвердить. Все наши ребята, несущие службу в этом районе, с кем мне удалось связаться, также не подтверждают разошедшуюся по сети информацию», — написал он в Telegram.

Кроме того, ни один пострадавший с симптомами химического отравления за медицинской помощью на Запорожском фронте за последние двое суток не обращался, отметил Рогов.

При этом факт применения таких отравляющих веществ на Запорожском направлении был в апреле, подчеркнул он. Тогда боевики ВСУ при помощи беспилотников попытались распылить неизвестное вещество на позиции ВС России, химический ожог получил один военнослужащий, рассказал он.

Как пишет ТАСС, в Telegram-каналах ранее распространились сообщения, что ВСУ якобы применили химическое оружие на этом участке фронта.

В Минобороны России подчеркнули, что обстановка в зоне проведения специальной военной операции находится под контролем.

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