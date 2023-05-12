Командующий Черноморским флотом рассказал об участии кораблей в СВО

Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов рассказал о действиях военно-морских сил, которые задействованы в специальной военной операции на Украине. Как сообщает ТАСС, за время боевых действий вооруженные «Калибрами» корабли нанесли удары более чем по 180 важным объектам украинских войск.

По его словам, главными целями являются радиолокационные станции систем противовоздушной обороны, пункты временной дислокации подразделений, склады вооружения, нефтебазы, авиабазы и железнодорожные станции.

Активно работают и подразделения береговых ракетно-артиллерийских войск. С начала СВО они нанесли удары по 70 объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тральные силы Черноморского флота завершили разминирование акватории Азовского моря. Это позволило задействовать порты новых регионов в перевозках различных грузов.