Киев заподозрили в плане использовать тему контрнаступления для торга с Западом

«Что Украина может получить с этого наступления? Сейчас Украина ничего от этого не имеет, и к ним пришло осознание, что они будут наступать в чьих-то интересах. Раз так, то они требуют поставить им все, что они просят. На это им говорят, что всего и так достаточно — тогда и начинаются эти препирательства», — считает Кошкин.