Власти Херсонской области сообщили об обстреле ВСУ левобережной части региона

Украинские войска обстреляли населенные пункты левобережной части Херсонской области, сообщили в администрации Новокаховского городского округа.

"Вчера днем ВСУ выпустили 52 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области РФ: Подлесное — 8, Корсунка — 6, Днепряны — 7, Казачьи Лагеря — 5, Алешки — 8, Крынки — 6, Новая Збурьевка — 7, Голая Пристань — 5", - сообщили в Telegram-канале администрации.

По информации властей, ночью ВСУ продолжили обстрел, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии по Новой Каховке, Каховке, Нечаево, Днепрянам, Новой Збурьевке, Казачьим Лагерям.

В свою очередь врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в Telegram, что обстановка вдоль берега Днепра спокойная, военные занимают эшелонированные линии обороны и в случае попытки форсирования реки дадут "сокрушительный отпор" ВСУ.

Ночью издание "Страна.ua" сообщало о взрывах в Херсоне, а издание "Суспильне" ("Общественное") писало о воздушной тревоге в городе.