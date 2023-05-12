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Минобороны Белоруссии: водитель фуры со взрывчаткой попытался напасть на военных

В Белоруссии водитель грузовика совершил попытку нападения со взрывным устройством на военных. Об этом пишет БЕЛТА.

Минобороны Белоруссии: водитель фуры со взрывчаткой попытался напасть на военных
© РИА Новости

Как уточняет Минобороны республики, инцидент произошел вечером 11 мая на участке автодороги М-5. 51-летний водитель большегрузного автомобиля попытался напасть на военнослужащих, принимающих участие в усилении участков госграницы. При себе у мужчины было взрывное устройство, изготовленное из пиротехнических средств.

После нападения водитель попытался скрыться, однако военным удалось блокировать автомобиль, а самого водителя задержать. В результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время мужчину допрашивают правоохранительные органы, в его действиях усматриваются признаки экстремизма.

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