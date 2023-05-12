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Российский солдат заявил о готовности отразить десант ВСУ через Днепр

Российские подразделения готовы к украинскому наступлению и, в частности, к отражению десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) через Днепр в районе Каховки Херсонской области. Такое заявление РИА Новости сделал российский солдат с позывным Джоконда, несущий службу в регионе.

Российский солдат заявил о готовности отразить десант ВСУ через Днепр
© РИА Новости

«Мы в курсе о контрнаступлении. Мы ждем, готовы. Единственная возможность, как ВСУ могут нас контратаковать, — это по воде. Если даже какие-то силы доплывут до этого берега, они будут вообще не боеспособны», — сказал он, отметив, что для удара по наступающим отрядам ВСУ готовы российская артиллерия и авиация.

Накануне глава отдела исследований региональной безопасности и конфликтов киевского фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина заявила, что слова президента Украины Владимира Зеленского о переносе наступления могут быть информационной уловкой перед началом операции.

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