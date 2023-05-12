Российский солдат заявил о готовности отразить десант ВСУ через Днепр

«Мы в курсе о контрнаступлении. Мы ждем, готовы. Единственная возможность, как ВСУ могут нас контратаковать, — это по воде. Если даже какие-то силы доплывут до этого берега, они будут вообще не боеспособны», — сказал он, отметив, что для удара по наступающим отрядам ВСУ готовы российская артиллерия и авиация.