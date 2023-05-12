На Западе заявили о начале «формирующих» операций ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали проводить «формирующие» операции накануне ожидаемого контрнаступления. Об этом со ссылкой на двух высокопоставленных западных военного и чиновника сообщает телеканал CNN.

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Они пояснили, что соответствующие операции включают в себя нанесение ударов по складам оружия, командным центрам, бронетанковым и артиллерийским системам и направлены на подготовку плацдарма для наступательных действий. По их словам, подобная тактика является стандартной и применяется перед крупными комбинированными маневрами.