После поставки ракет на Украину Великобритания «может превратиться в опустошенную пустыню». Об этом заявил постоянный представитель Крыма при правительстве РФ Георгий Мурадов.

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«После поставок англичанами Киеву снарядов с обедненным ураном для превращения Новороссии в непригодные для жизни земли и после оснащения бандероцев британскими дальнобойными ракетами, нацеленными на российский Крым, английский остров сам рискует превратиться в опустошенную территорию», - заявил постпред.

Мурадов подчеркнул, что украинский конфликт не имеет никакого отношения в Соединенному Королевству. При этом Лондон продолжает проявлять неспровоцированную агрессию против России.