В Запорожье рассказали о взрыве в Мелитополе

Взрыв произошел в городе Мелитополе Запорожской области. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, взрыв прозвучал около 6.50 утра на ул. Шмидта. По предварительной информации, в мусорном баке сработало СВУ.

Рогов добавил, что в результате взрыва были повреждены стоявшие рядом автомобили, а также выбиты стекла в ближайшем доме. Никто не пострадал. На место выехали оперативные службы.