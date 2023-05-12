В Запорожье рассказали о взрыве в Мелитополе
Взрыв произошел в городе Мелитополе Запорожской области. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, взрыв прозвучал около 6.50 утра на ул. Шмидта. По предварительной информации, в мусорном баке сработало СВУ.
Рогов добавил, что в результате взрыва были повреждены стоявшие рядом автомобили, а также выбиты стекла в ближайшем доме. Никто не пострадал. На место выехали оперативные службы.
Ранее стало известно о попытке убийства председателя суда Запорожской области. В результате сам судья не пострадал, ранения получили два его охранника. Они были госпитализированы. Губернатор региона Евгений Балицкий назвал покушение «очередной попыткой киевских нацистов дестабилизировать обстановку» в регионе.