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Рогов сообщил о поступающих сотрудникам ЗАЭС угрозах

Сотрудникам Запорожской атомной электростанции поступают сообщения о расправе, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

Рогов сообщил о поступающих сотрудникам ЗАЭС угрозах
© РИА Новости

По его словам, угрозы исходят от властей Украины. Они также публикуют личные данные в социальных сетях, угрожая убийствами. Отмечается, что это делается как публично, так и лично приходят сообщения через различные мессенджеры.

Рогов назвал это попыткой Киева сорвать восстановительные процессы на АЭС.

«Парализовать работу АЭС – это одна из главных задач, которая стоит у режима Зеленского», — отметил политик.

Несмотря на это, станция продолжает работать, никакой эвакуации, о чем заявляет украинская власть, не проводится.

Ранее Рогов заявил, что армия Украины в ходе контрнаступления планирует занять ЗАЭС. С этой целью ВСУ намерены форсировать Днепр и войти на территорию электростанции. При этом Киев не скрывает, что хочет создать плацдарм на левобережье.

Напомним, атомная станция, которая является самой крупной в Европе, перешла в собственность России в октябре 2022 года.

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