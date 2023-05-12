Украина за семь часов выпустила более 100 снарядов по населенным пунктам ДНР

Украинские войска в пятницу, 12 мая, почти за семь с половиной часов нанесли 16 ударов по населенным пунктам Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщается в Украины (СЦКК).

Как уточнили в ведомстве, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории региона 101 снаряд из тяжелой артиллерии. По Донецку был выпущен 41 снаряд из артиллерии натовского калибра 155 миллиметров. Он подвергался обстрелам шесть раз. Украинские военные обстреляли Ясиноватую пять раз (31 снаряд из орудий калибра 155 и 152 миллиметров).

Кроме того, ВСУ трижды ударили по Владимировке, они выпустили 18 аналогичных снарядов. По одному разу под обстрел попали Старомайорское и Благодатное, по ним украинской стороной было выпущено 11 снарядов калибра 155 и 152 миллиметров.