Мобилизация: последние новости на сегодня 12 мая 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 12 мая 2023, в материале «Рамблера».

Утвержден устав фонда для помощи участникам СВО

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Российский кабмин утвердил устав Фонда «Защитники Отечества», сообщает «Дейта.ру» со ссылкой на главу правительства Михаила Мишустина.

Он будет заниматься поддержкой участников специальной военной операции. Как заявил премьер-министр, задачи фонда - забота о войнах. Речь идет о комплексном сопровождении ветеранов спецоперации, членов семей погибших на поле боя, содействии военнослужащим в получении мер социальной поддержки, лекарственных препаратах, технических средств реабилитации, путевок в санатории и ухода на дому.

Сотрудники фонда будут заниматься вопросами образования, повышения квалификации, поиска работы и оказания психологической помощи для участников СВО, оформлять документы для получения статуса ветерана боевых действий.

В работе фонда будут участвовать федеральные, региональные и местные власти, социальные и медицинские учреждения, а также волонтеры.

Сообщение о продолжении мобилизации не нашло подтверждения

Сообщение о продолжении частичной мобилизации в России не подтвердились, сообщает «Лента.ру».

Ранее в Telegram появилась информация о том, что любые военные сборы и уточнение данных военкоматов будут использованы для призыва по мобилизации, который якобы носит скрытный характер. Призыв военнослужащих запаса на сборы, указ о котором подписал глава государства Владимир Путин, не имеет отношения к мобилизации, так как военные сборы проводятся ежегодно.

Как сообщил военный эксперт Виктор Литовкин, сборы являются обычными учениями с максимальной длительностью два месяца. Во время них россияне, в том числе, помогают приводить в порядок боевую технику и проверяют ее готовность.

Член комитета нижней палаты парламента Евгений Лебедев призвал не путать военные сборы с призывом в армию. В первом случае граждане проходят краткосрочный курс, маневровое обучение и восстанавливают навыки по своей воинской специальности. После этого их отпускают домой.

Волгоградцы передали в зону СВО еще одну партию спецснаряжения

Жители Волгограда передали в зону проведения специальной военной операции очередную партию спецснаряжения, сообщает «Волгоградская правда».

Речь идет о дизельных генераторах, радиостанциях, техническом снаряжении и спальных мешках. Партия груза сформирована по заявкам командиров войсковых частей. Оборудование было закуплено на средства, перечисленные в региональный Фонд поддержки военнослужащих и добровольцев спецоперации.

Фонд учредили в сентябре 2022 года по инициативе ветеранского сообщества при поддержке главы региона Андрея Бочарова. С тех пор на поддержку военнослужащих и добровольцев перечислено 674 млн рублей. Деньги собирают предприятия, учреждения, трудовые коллективы, бизнесмены, неравнодушные граждане. На более чем 530 млн рублей закуплено различное снаряжение, оборудование военного, технического и бытового назначения.