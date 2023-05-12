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Спецоперация на Украине 12 мая: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 12 мая 2023 года.

Спецоперация на Украине 12 мая: последние новости на сегодня
© ТАСС

Минобороны России рассказало о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

Российская авиация и артиллерия за минувшие сутки уничтожили на краснолиманском направлении до 65 украинских военных, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Также из строя были выведены две гаубицы ВСУ и две боевые бронированные машины. Огонь велся группировкой войск «Центр».

Войска Украины понесли потери в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва ЛНР, а также Серебрянка ДНР.

Стало известно о переброске частей ВСУ в направлении Белгородской области

Украина перебрасывает большое количество военных в направлении Белгородской области и на купянское направление, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на военного корреспондента Евгения Поддубного, который сослался на «товарищей» из Харькова.

По их словам, по объездной дороге двигаются колоны военной техники украинской армии в сторону границы с Белгородской областью и на купянское направление. Речь идет о танках, самоходных артиллерийских установках, реактивных системах залпового огня и бронемашинах с пехотой.

Ранее сообщалось, что украинские Вооруженные силы перед контрнаступлением получили от Запада вооружение на 30 миллиардов долларов.

Минобороны РФ опровергло заявления о прорыве обороны в зоне СВО на разных участках

Военное ведомство России не подтвердило информацию о прорыве обороны на различных участках линии боевого соприкосновения, сообщает ТАСС.

Такие заявления не соответствуют действительности. Министерство обороны РФ указало, что общая обстановка в зоне проведения специальной военной операции контролируема. Так, продолжается освобождение западной части города Артемовска. В боях принимает участие российская авиация и артиллерия.

Российская армия ведет действия по блокированию Авдеевки и овладению Марьинкой. Как отмечает Минобороны, Украина несет существенные потери в живой силе и технике.

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