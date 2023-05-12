Российская ПВО сбила украинскую тактическую ракету "Точка-У"

Кроме того, по его словам, в районе Куземовки огнем ЗРК "Панцирь-С" уничтожен украинский беспилотник "Валькирия". На прошлой неделе системы ПВО перехватили пять снарядов HIMARS и ракету "Точка-У".

Ранее МО России сообщило об уничтожении беспилотника, РСЗО "Ольха" И HIMARS, ракеты "Точка-У" в зоне спецоперации. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.