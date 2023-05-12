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РИА Новости: в подвале Артемовска у молодой семьи родился ребенок

Во время боев за Артемовск (украинское название – Бахмут) в семье местных жителей родился второй сын, семью из подвала разрушенного дома эвакуировали бойцы ЧВК "Вагнер", сообщил РИА Новости отец ребенка Евгений Глущенко.

РИА Новости: в подвале Артемовска у молодой семьи родился ребенок
© Евгений Биятов/РИА Новости

"У меня жена забеременела, но мы не знали, а когда узнали - уже было поздно, начинались боевые действия", - отметил мужчина. Мальчик родился 9 апреля, назвали Марком. Однако роды, по словам Глущенко, прошли тяжело.

"Когда стал ребенок выходить, вокруг шеи была обмотана пуповина. Владимир Николаевич (местный житель. – "Газета.Ru") быстро сориентировался, развязал эту пуповину, начал трясти малыша И он [малыш] тогда закричал", - подчеркнул Глущенко.

Позже бойцы "Вагнер" помогли маме и ребенку выбраться из подвала и эвакуировали их из зоны боев, и затем доставили в больницу Первомайска. Ранее сообщалось, что ВСУ били из танка по дому в Артемовске после отказа жителей уехать на Украину.

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