«Курганмашзавод»: БМП-3 способна уничтожить американскую Bradley на расстоянии

БМП-3, которая производится на «Курганмашзаводе» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех), может уничтожить американскую БМП Bradley на расстоянии нескольких километров. Об этом рассказали в пресс-службе завода.

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«БМП Bradley и Marder являются сложными противниками из-за высокой защищенности. Но наличие управляемого ракетного вооружения на БМП-3 позволяет уничтожать зарубежную технику на расстоянии нескольких километров», — рассказали РИА Новости в пресс-службе завода.

Как отметили на «Курганмашзаводе», американские БМП не способны преодолевать водные преграды. Также из-за массы Bradley и Marder (свыше 30 тонн) у них низкая подвижность. «Их подвижность ограничивает и высокое давление на грунт, особенно в период весенне-осенней распутицы», — отметили на заводе.