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Украинское СМИ сообщило о взрывах в городе Запорожье

Взрывы были слышны в городе Запорожье, который находится под контролем киевских властей. Об этом сообщает украинское Общественное телевидение.

Украинское СМИ сообщило о взрывах в городе Запорожье
© YouTube

Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, воздушная тревога была объявлена в подконтрольных Киеву районах Запорожской области. Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил о детонации боеприпасов и пожаре в пригороде Запорожья. 10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины.

Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост. В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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