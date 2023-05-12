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Пекин предостерег ЕС от санкций против китайских компаний

Глава МИД Китая Цинь Ган во время своего визита в Берлин предостерег Евросоюз (ЕС) от внесения в санкционный список вместе с российскими фирмами компаний из КНР. Об этом сообщает РИА Новости.

Пекин предостерег ЕС от санкций против китайских компаний
© Reuters

Как заявил дипломат, между китайскими и российскими компаниями существует нормальный экономический обмен и это сотрудничество не должно быть нарушено. По его словам, Пекин не оставит без ответа любые попытки ввести ограничения и против китайских компаний в рамках новых санкций против России.

«Мы будем жестко реагировать, чтобы защитить законные интересы нашей страны и наших компаний», — пообещал Цинь Ган.

О планах ЕС ввести санкции против китайского бизнеса из-за поставок в Россию ранее сообщило издание Financial Times. По его информации, в санкционном списке оказались две материковые китайские компании и пять гонконгских. Утверждалось, что отправляемая в Россию продукция используется в военных целях, однако Пекин отрицает оказание военной помощи Москве.

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