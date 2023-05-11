МО РФ сообщило об отражении восьми атак ВСУ на донецком направлении

Российские войска на донецком направлении отразили восемь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на свои позиции и пресекли три попытки противника провести разведку боем. Об этом в четверг сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"На донецком направлении пресечены три попытки противника провести разведку боем, а также успешно отражены восемь атак ВСУ на позиции российских войск", - сообщили в военном ведомстве.
В Минобороны РФ также заявили, что штурмовыми отрядами продолжается освобождение западной части Артемовска при поддержке авиации и артиллерии.
"Подразделения "Южной" группировки войск ведут активные действия по блокированию Авдеевки и овладению Марьинки", - говорится в сообщении.