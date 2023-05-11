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МО РФ сообщило об отражении восьми атак ВСУ на донецком направлении

Российские войска на донецком направлении отразили восемь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на свои позиции и пресекли три попытки противника провести разведку боем. Об этом в четверг сообщили журналистам в Минобороны РФ.

МО РФ сообщило об отражении восьми атак ВСУ на донецком направлении
© РИА Новости

"На донецком направлении пресечены три попытки противника провести разведку боем, а также успешно отражены восемь атак ВСУ на позиции российских войск", - сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны РФ также заявили, что штурмовыми отрядами продолжается освобождение западной части Артемовска при поддержке авиации и артиллерии.

"Подразделения "Южной" группировки войск ведут активные действия по блокированию Авдеевки и овладению Марьинки", - говорится в сообщении.

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