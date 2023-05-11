Минобороны РФ опровергло заявления о прорыве обороны на различных участках

Ряд Telegram-каналов в четверг, 11 мая, распространил сведения о якобы имевших место «прорывах обороны» на нескольких участках линии боевого соприкосновения. Эти данные не соответствуют действительности, пишет пресс-служба Минобороны в своем официальном канале.

«Заявления, распространенные отдельными телеграмм-каналами об имевших место «прорывах обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения, не соответствуют действительности», - подчеркнули в ведомстве.

В частности, по состоянию на 22.00 мск 11 мая 2023 г. на Купянском направлении активные действия не ведутся.

На Красно-Лиманском направлении, уточнили в Минобороны, группировкой войск «Центр» отражены две атаки ротных тактических групп противника в районах населенных пунктов Кременная и Червоная Диброва.

Попытки противника провести разведку боем на Донецком направлении пресечены российскими военными.