Минобороны РФ опровергло заявления о прорыве обороны на различных участках

МО: сведения о «прорыве обороны» не соответствуют действительности
Ряд Telegram-каналов в четверг, 11 мая, распространил сведения о якобы имевших место «прорывах обороны» на нескольких участках линии боевого соприкосновения. Эти данные не соответствуют действительности, пишет пресс-служба Минобороны в своем официальном канале.
«Заявления, распространенные отдельными телеграмм-каналами об имевших место «прорывах обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения, не соответствуют действительности», - подчеркнули в ведомстве.
В частности, по состоянию на 22.00 мск 11 мая 2023 г. на Купянском направлении активные действия не ведутся.
На Красно-Лиманском направлении, уточнили в Минобороны, группировкой войск «Центр» отражены две атаки ротных тактических групп противника в районах населенных пунктов Кременная и Червоная Диброва.
Попытки противника провести разведку боем на Донецком направлении пресечены российскими военными.
Кроме того, штурмовые отряды продолжают освобождение западной части Артемовска при поддержке авиации и артиллерии, а подразделения «Южной» группировки войск ведут активные действия по блокированию Авдеевки и овладению Марьинки.