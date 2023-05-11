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Минобороны РФ опровергло заявления о прорыве обороны на различных участках

Минобороны России опровергло заявления о прорыве обороны на различных участках линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили журналистам в военном ведомстве в четверг.

Минобороны РФ опровергло заявления о прорыве обороны на различных участках
© РИА Новости

"Заявления, распространенные отдельными Telegram-каналами об имевших место "прорывах обороны" на различных участках линии боевого соприкосновения, не соответствуют действительности", - заявили в ведомстве.

Как подчеркнули в министерстве, общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем.

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