Минобороны РФ опровергло заявления о прорыве обороны на различных участках
Минобороны России опровергло заявления о прорыве обороны на различных участках линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили журналистам в военном ведомстве в четверг.
"Заявления, распространенные отдельными Telegram-каналами об имевших место "прорывах обороны" на различных участках линии боевого соприкосновения, не соответствуют действительности", - заявили в ведомстве.
Как подчеркнули в министерстве, общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем.