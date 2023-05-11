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На Украине пожаловались на российское неуязвимое оружие

Российские крылатые ракеты Х-22, которые нанесли удар по Киеву, неуязвимы для ПВО Украины. Об этом заявило издание Military Watch Magazine.

На Украине пожаловались на российское неуязвимое оружие
© globallookpress.com

Украинские официальные лица жалуются на то, что ракеты, разработанные для обхода многоуровневой системы ПВО, окружающей авианосные группы США, невозможно перехватить, пишут журналисты.

«Их большие 950-килограммовые боеголовки наносят огромный ущерб», — сказано в статье.

Авторы материала уточнили, что снаряды этого типа играют ключевую роль в поражении стратегических целей на Украине.

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Ранее эксперты американского журнала заявили, что Вооруженным силам Украины нечем отбиваться от российских управляемых планирующих бомб. В статье издания также указывается, что с февраля 2022 года количество боеприпасов данного типа сильно увеличилось из-за наращивания их производства.

Кроме того, в Military Watch Magazine добавили, что украинские системы противовоздушной обороны С-300 советского производства ограничены дальностью около сотни километров, в отличие от современных систем ПВО, имеющихся в распоряжении российских войск.

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