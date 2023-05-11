Арктические страны проведут конференцию без участия России

«Я намерен посетить конференцию глав генштабов, в скором времени, в ближайшие недели, что я делаю каждые полгода или около того. На ней будут представлены все главы генштабов арктических стран, не включая Россию, между прочим», – заявил он. Милли также добавил, что на конференции будут обсуждаться вопросы безопасности. Он подчеркнул, что Арктика является «критически важным регионом», а его значимость будет только усиливаться со временем.