$75.88-0.8182.89-1.26

Арктические страны проведут конференцию без участия России

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли заявил, что через несколько недель пройдёт конференция глав генштабов стран Арктики. При этом в конференции не примет участие Россия. Об этом сообщает РИА «Новости».

Арктические страны проведут конференцию без участия России
© globallookpress.com

«Я намерен посетить конференцию глав генштабов, в скором времени, в ближайшие недели, что я делаю каждые полгода или около того. На ней будут представлены все главы генштабов арктических стран, не включая Россию, между прочим», – заявил он. Милли также добавил, что на конференции будут обсуждаться вопросы безопасности. Он подчеркнул, что Арктика является «критически важным регионом», а его значимость будет только усиливаться со временем.

Ранее Марк Милли назвал ИИ самой мощной технологией в ведении войны.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий