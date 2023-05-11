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В ГД предложили ответ в случае применения Украиной Storm Shadow

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал нанести массированный ракетный удар по западным границам Украины в случае применения британских крылатых ракет Storm Shadow. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ГД предложили ответ в случае применения Украиной Storm Shadow
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«В случае применения Украиной этих ракет считаю, что должны быть нанесены массированные ракетные удары, возможно даже с применением тактического оружия, по западной границе Украины, чтобы перекрыть каналы поставок оружия. Пора отсечь любую возможность переброски из Польши на территорию Украины оружия массового уничтожения», – заявил Шеремет.

Он также добавил, что пора «остудить горячие головы», которые, по его мнению, посягают на границы России.

Ранее Великобритания сообщила о передаче Украине крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. Сообщается, что украинская сторона заверила союзников в том, что ракеты будут использоваться только по целям на тех территориях, которые Украина считает своими.

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