В ГД предложили ответ в случае применения Украиной Storm Shadow

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал нанести массированный ракетный удар по западным границам Украины в случае применения британских крылатых ракет Storm Shadow. Об этом сообщает РИА «Новости».

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«В случае применения Украиной этих ракет считаю, что должны быть нанесены массированные ракетные удары, возможно даже с применением тактического оружия, по западной границе Украины, чтобы перекрыть каналы поставок оружия. Пора отсечь любую возможность переброски из Польши на территорию Украины оружия массового уничтожения», – заявил Шеремет.

Он также добавил, что пора «остудить горячие головы», которые, по его мнению, посягают на границы России.