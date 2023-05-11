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В ЛНР сообщили, что ВСУ стягивают силы на краснолиманское и купянское направления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали стягивать технику на краснолиманское и купянское направления, а также активизировались на донецком, готовясь идти в контрнаступление. Об этом ТАСС в четверг сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

В ЛНР сообщили, что ВСУ стягивают силы на краснолиманское и купянское направления
© globallookpress.com

"Сейчас противник наращивает свои силы и средства на всех участках. По крайней мере можно говорить о луганском направлении - это и краснолиманское, и купянское. Особенно противник активизировался на донецком направлении. Активизацию мы наблюдаем на всех участках местности. Более того, все косвенные факторы также подтверждают, что противник начал так называемое контрнаступление", - сказал он.

Марочко рассказал, что как только украинские войска нарастят достаточно сил и средств у линии боевого соприкосновения, они перейдут к боевым действиям. "Чтобы осуществлять действия наступательного характера, нужно время для того, чтобы сконцентрировать ударные силы. Поэтому если мы смотрим с военной точки зрения, то контрнаступление идет, но для того, чтобы украинские войска смогли в полной мере осуществить действия наступательного характера, им нужно нарастить силы и средства", - подчеркнул офицер.

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