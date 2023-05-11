Рогов заявил, что не может подтвердить начало наступления ВСУ в Запорожской области

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что он не может подтвердить информацию о начале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), обстановка на линии боевого соприкосновения в Запорожской области остается спокойной. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, передает ТАСС.
"Дорогие друзья, информацию о начале полномасштабного наступления [ВСУ] на Запорожском фронте не могу подтвердить", — написал Рогов.
По его словам, все стоящие "на защите этих рубежей" российские военнослужащие, с кем ему удалось оперативно связаться, не подтверждают разошедшуюся по сети информацию.
Ранее некоторые российские военкоры заявили, что украинская армия начала активные наступательные действия. Вечером 11 мая Военкор Евгений Поддубный заявил, что вблизи Харькова наблюдается движение колон техники ВСУ в сторону границы с Белгородской областью и на Купянское направление.