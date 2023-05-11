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Рогов заявил, что не может подтвердить начало наступления ВСУ в Запорожской области

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что он не может подтвердить информацию о начале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), обстановка на линии боевого соприкосновения в Запорожской области остается спокойной. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

Рогов заявил, что не может подтвердить начало наступления ВСУ в Запорожской области
© Газета.Ru

"Дорогие друзья, информацию о начале полномасштабного наступления [ВСУ] на Запорожском фронте не могу подтвердить", — написал Рогов.

По его словам, все стоящие "на защите этих рубежей" российские военнослужащие, с кем ему удалось оперативно связаться, не подтверждают разошедшуюся по сети информацию.

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Ранее некоторые российские военкоры заявили, что украинская армия начала активные наступательные действия. Вечером 11 мая Военкор Евгений Поддубный заявил, что вблизи Харькова наблюдается движение колон техники ВСУ в сторону границы с Белгородской областью и на Купянское направление.

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