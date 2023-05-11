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Глава Новой Каховки призвал скептически относиться к информация о скоплении техники ВСУ

Информацию о скоплении катеров и техники ВСУ на правом берегу Днепра для возможной высадки на левобережье Херсонской области нужно воспринимать крайне скептически, сообщил ТАСС в четверг глава Новой Каховки Владимир Леонтьев.

Глава Новой Каховки призвал скептически относиться к информация о скоплении техники ВСУ
© globallookpress.com

"К этим сообщениям нужно относиться крайне скептически. Сейчас здесь все спокойно, береговые линии максимально укреплены, стоят минные заграждения, преодолеть такую водную преграду, как Днепр в этих условиях невозможно, это было бы безумием", - сказал Леонтьев.

По его словам, любая десантная операция со стороны ВСУ на этом направлении обречена на провал.

Ранее в СМИ и Telegram-каналах стала появляться информация о якобы массовом скоплении легких катеров ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.

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