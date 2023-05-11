Глава Новой Каховки призвал скептически относиться к информация о скоплении техники ВСУ

"К этим сообщениям нужно относиться крайне скептически. Сейчас здесь все спокойно, береговые линии максимально укреплены, стоят минные заграждения, преодолеть такую водную преграду, как Днепр в этих условиях невозможно, это было бы безумием", - сказал Леонтьев.