Глава Новой Каховки призвал скептически относиться к информация о скоплении техники ВСУ

Информацию о скоплении катеров и техники ВСУ на правом берегу Днепра для возможной высадки на левобережье Херсонской области нужно воспринимать крайне скептически, сообщил ТАСС в четверг глава Новой Каховки Владимир Леонтьев.
"К этим сообщениям нужно относиться крайне скептически. Сейчас здесь все спокойно, береговые линии максимально укреплены, стоят минные заграждения, преодолеть такую водную преграду, как Днепр в этих условиях невозможно, это было бы безумием", - сказал Леонтьев.
По его словам, любая десантная операция со стороны ВСУ на этом направлении обречена на провал.
Ранее в СМИ и Telegram-каналах стала появляться информация о якобы массовом скоплении легких катеров ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.