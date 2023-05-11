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RT: Украина может готовить в Херсонской области десантную операцию на Днепре

В Херсонской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут готовить операцию по форсированию Днепра, поступает информация о концентрации малых катеров на правом берегу Днепра. Об этом сообщает RT.

RT: Украина может готовить в Херсонской области десантную операцию на Днепре
© Газета.Ru

По предварительным данным, скопление десантных катеров наблюдается в Бериславе. Отмечается, что до этого в районе активно работала российская авиация. В частности, на территории Бериславского машиностроительного завода был уничтожен крупный склад с военной техникой.

Военкор ВГТРК Поддубный заявил о переброске техники ВСУ в сторону Белгородской области

Ранее военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный написал в Telegram, что вблизи Харькова наблюдается движение колон техники Вооруженных сил Украины в сторону границы с Белгородской областью и на Купянское направление. Он отметил, что в колоннах имеются танки, самоходные артиллерийские установки (САУ), реактивные системы залпового огня (РСЗО), а также бронеавтомобили с пехотой.

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