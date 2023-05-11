RT: Украина может готовить в Херсонской области десантную операцию на Днепре

В Херсонской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут готовить операцию по форсированию Днепра, поступает информация о концентрации малых катеров на правом берегу Днепра. Об этом сообщает RT.

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По предварительным данным, скопление десантных катеров наблюдается в Бериславе. Отмечается, что до этого в районе активно работала российская авиация. В частности, на территории Бериславского машиностроительного завода был уничтожен крупный склад с военной техникой.