Военкор ВГТРК Поддубный заявил о переброске техники ВСУ в сторону Белгородской области
Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный написал в Telegram, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают крупные силы близ Белгородской области и на Купянское направление.
"Наши товарищи из Харькова сообщают, что по объездной дороге весь день идут колоны военной техники ВСУ в сторону границы с Белгородской областью и на Купянское направление", - написал он.
Он отметил, что в колоннах имеются танки, самоходные артиллерийские установки (САУ), реактивные системы залпового огня (РСЗО), а также бронеавтомобили с пехотой. Позднее он добавил, что в колоннах были замечены современные танки производства стран Запада. Официального подтверждения данной информации не поступало.
Ранее официальный представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что за минувшие сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 190 солдат.