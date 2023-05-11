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Военкор ВГТРК Поддубный заявил о переброске техники ВСУ в сторону Белгородской области

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный написал в Telegram, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают крупные силы близ Белгородской области и на Купянское направление.

Военкор ВГТРК Поддубный заявил о переброске техники ВСУ в сторону Белгородской области
© Газета.Ru

"Наши товарищи из Харькова сообщают, что по объездной дороге весь день идут колоны военной техники ВСУ в сторону границы с Белгородской областью и на Купянское направление", - написал он.

Он отметил, что в колоннах имеются танки, самоходные артиллерийские установки (САУ), реактивные системы залпового огня (РСЗО), а также бронеавтомобили с пехотой. Позднее он добавил, что в колоннах были замечены современные танки производства стран Запада. Официального подтверждения данной информации не поступало.

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Ранее официальный представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что за минувшие сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 190 солдат.

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