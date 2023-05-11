В ООН отреагировали на передачу британских крылатых ракет Украине

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя дальнобойных британских ракет на Украину, заявил, что всемирная организация хочет наблюдать завершение конфликта на Украине в соответствии с международным правом.

«Мы хотим увидеть завершение этого конфликта в рамках международного права и соответствующих резолюций», — заявил он.

Ранее британский министр обороны Бен Уоллес подтвердил, что Лондон отправляет Вооруженным силам Украины (ВСУ) крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Отмечается, что часть ракет уже находится на Украине. В ходе выступления в палате общин министр уточнил, что ракеты «сейчас направляются в страну или находятся в ней».