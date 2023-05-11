Стало известно, когда Украина получит танки США

Остин также подчеркнул, что сложность поставляемой военной техники требует подготовки к его использованию. По его словам, Вашингтон уже направил в район СВО несколько танков, чтобы ВСУ смогли ознакомиться с возможностями бронетехники. Таким образом, когда на Украину придёт основная партия танков США, украинские военные уже закончат подготовку.