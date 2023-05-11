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Стало известно, когда Украина получит танки США

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украина получит американские танки к осени. Об этом сообщает РИА «Новости».

Стало известно, когда Украина получит танки США
© globallookpress.com

Остин также подчеркнул, что сложность поставляемой военной техники требует подготовки к его использованию. По его словам, Вашингтон уже направил в район СВО несколько танков, чтобы ВСУ смогли ознакомиться с возможностями бронетехники. Таким образом, когда на Украину придёт основная партия танков США, украинские военные уже закончат подготовку.

«Мы делаем все возможное, чтобы ускорить доставку этих танков, сейчас она прогнозируется на начало осени», – добавил Остин.

Ранее минобороны Великобритании подтвердило прибытие всех обещанных танков Challenger 2 на Украину.

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