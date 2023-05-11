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В НАТО анонсировали встречу глав Минобороны альянса 15—16 июня

В НАТО анонсировали плановую встречу глав Минобороны стран — членов альянса в Брюсселе 15—16 июня.

В НАТО анонсировали встречу глав Минобороны альянса 15—16 июня
© globallookpress.com

«Встреча Североатлантического совета на уровне министров обороны пройдёт 15—16 июня в штаб-квартире альянса под председательством генерального секретаря Йенса Столтенберга», — говорится в анонсе на официальном сайте НАТО.

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр ранее заявил, что странам альянса нужно быть готовыми к началу возможного конфликта в любой момент, и призвал усилить коллективную оборону.

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