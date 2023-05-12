В США рассказали о гиперзвуковом оружии для Zumwalt

Гиперзвуковые ракеты, которыми планируют оснастить эсминцы Военно-морских сил (ВМС) США типа Zumwalt, позволят кораблю поражать новые цели. О возможностях нового оружия рассказали в публикации 19FortyFive.

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«Появление гиперзвукового оружия на борту эсминца ВМС Zumwalt к 2025 году станет историческим и значительным событием, поскольку оно обеспечит новую "скорость атаки" для надводного военного корабля», — пишет издание.

Отмечается, что создаваемое в рамках программы Conventional Prompt Strike (CPS) оружие в несколько раз превышает скорость звука. Это позволит поражать новые цели до того, как обороняющаяся сторона сможет перехватить ракету.

В апреле директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что страна опередила США в вопросе разработки и постановки на вооружение продвинутого гиперзвукового оружия.