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Польша передала Украине 14 истребителей МиГ-29

Варшава передала Украине 14 истребителей МиГ-29. Об этом сообщили в постоянном представительстве Польши при Европейском союзе (ЕС), пишет РИА Новости.

Польша передала Украине 14 истребителей МиГ-29
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«Из 28 самолетов, переданных Киеву на данный момент [государствами-членами НАТО], Польша отправила целых 14 истребителей МиГ-29», — сказано в заявлении польского постпредства.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что ракета, найденная в апреле в Польше неподалеку от Быдгоща, могла прилететь с территории Украины. По его словам, 16 декабря 2022 года Центр воздушных операций получил от украинской стороны информацию о приближающемся в сторону страны объекте.

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