Польша передала Украине 14 истребителей МиГ-29

Варшава передала Украине 14 истребителей МиГ-29. Об этом сообщили в постоянном представительстве Польши при Европейском союзе (ЕС), пишет РИА Новости .

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что ракета, найденная в апреле в Польше неподалеку от Быдгоща, могла прилететь с территории Украины. По его словам, 16 декабря 2022 года Центр воздушных операций получил от украинской стороны информацию о приближающемся в сторону страны объекте.