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В Минобороны оценили возможность перехвата «Кинжала» ЗРК Patriot

Украина, заявляя о якобы перехвате российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» зенитным ракетным комплексом (ЗРК) Patriot, пытается выдать желаемое за действительное. Такую оценку слухам дал высокопоставленный источник в Министерстве обороны России, сообщает ТАСС.

По его словам, скорость полета «Кинжала» превышает предельные боевые режимы поставленных Киеву западных ЗРК.

«Кроме того, осуществляемый "Кинжалом" на конечном участке полета противоракетный маневр и практически вертикальный заход на цель исключает перехват данного средства поражения зенитными ракетными комплексами», — объяснил источник из оборонного ведомства.

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В среду, 10 мая, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбили российскую ракету «Кинжал» из переданного Киеву ЗРК Patriot.

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