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В МИД Финляндии сообщили, что после вступления страны в НАТО не видят роста активности РФ

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что военная активность России на границе со страной, которая недавно вступила в НАТО, никак не изменилась. Об этом он рассказал в интервью изданиям Ouest France и Funke.

В МИД Финляндии сообщили, что после вступления страны в НАТО не видят роста активности РФ
© Газета.Ru

«Когда мы приняли решение подать заявку на вступление в НАТО прошлой весной, мы ожидали всяческих провокаций со стороны России. Но ничего не произошло. Военная активность России на границе с Финляндией значительно не возросла», — сказал Хаависто.

Ранее политолог Маркку Сийра заявил, что Финляндия оказалась в ловушке, вступив в НАТО, поскольку присоединение к альянсу произошло не ради безопасности страны, а для продвижения политических интересов США. Он добавил, что финскую общественность долгое время «бомбардировали» ложью основных СМИ об «агрессивной» Москве, чтобы она принимала только западный нарратив обо всех событиях на международной арене.

Финляндия вступила в НАТО 4 апреля 2023 года. Глава альянса Йенс Столтенберг при этом неоднократно заявлял, что финские власти сами решат, хотят они размещать на своей территории натовское оружие или нет.

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