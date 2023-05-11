В Британии подтвердили прибытие всех обещанных танков Challenger 2 на Украину
Все обещанные Киеву танки Challenger 2 уже прибыли на Украину, заявил глава минобороны Великобритании Бен Уоллес. Об этом пишет РИА Новости.
«Я знаю, что все наши танки прибыли в страну (на Украину – прим.), многие наши запчасти, многие наши бронемашины... Что касается крупных (поставок), танков, они все находятся в стране», - сказал Уоллес.
При этом министр добавил, что военные ВСУ прошли обучение по использованию Challenger 2, которые проводились и на территории как Украины, так и Британии.
Ранее появились сведения о том, что Лондон предоставил Киеву авиационные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.
Дальность ракет, которая составляет более 250 км, позволяет нанести удар вглубь новых российских регионов. По мнению американского высокопоставленного военного чиновника, поставки Storm Shadow «меняют правила игры с точки зрения расстояния полета».