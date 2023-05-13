В Запорожской области назвали число уехавших из обстреливаемых районов

Около 14 тысяч жителей Запорожской области покинули обстреливаемые районы, такое число назвал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, его слова приводит ТАСС .

Чиновник подчеркнул, что отъезд мирных жителей на юг региона является добровольным, а также сообщил, что люди обеспечиваются всем необходимым, с этим нет проблем.