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В Запорожской области назвали число уехавших из обстреливаемых районов

Около 14 тысяч жителей Запорожской области покинули обстреливаемые районы, такое число назвал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, его слова приводит ТАСС.

В Запорожской области назвали число уехавших из обстреливаемых районов
© РИА Новости

Чиновник подчеркнул, что отъезд мирных жителей на юг региона является добровольным, а также сообщил, что люди обеспечиваются всем необходимым, с этим нет проблем.

«Все населенные пункты, находящиеся у линии боевого соприкосновения, на относительно небольшом удалении от передовой, везде так или иначе фиксируются прилеты снарядов», — заключил Рогов.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что власти региона частично вывезут жителей 18 прифронтовых населенных пунктов, которые начали подвергаться усиленным обстрелам со стороны ВСУ.

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