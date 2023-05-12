Американский разведчик Риттер: ВС России сожгут танки Challenger 2 на Украине

"Хорошая новость заключается в том, что у них всего 14 танков Challenger 2, и у них живучесть никакая. Как только они вступят в бой, их уничтожат. Танки Challenger 2 сожгут так же, как и любой другой украинский танк", - сказал он, добавив, что ВС России готовы противостоять любой западной технике, которая используется Вооруженными силами Украины, и уничтожат ее.