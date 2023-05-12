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Американский разведчик Риттер заявил, что ВС России сожгут танки Challenger 2 на Украине

Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Вооруженные силы России уничтожат поставленные Великобританией Украине танки Challenger 2. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

Американский разведчик Риттер: ВС России сожгут танки Challenger 2 на Украине
© globallookpress.com

"Хорошая новость заключается в том, что у них всего 14 танков Challenger 2, и у них живучесть никакая. Как только они вступят в бой, их уничтожат. Танки Challenger 2 сожгут так же, как и любой другой украинский танк", - сказал он, добавив, что ВС России готовы противостоять любой западной технике, которая используется Вооруженными силами Украины, и уничтожат ее.

Офицер также отметил, что использование ВСУ снарядов с обедненным ураном только навредит им еще больше, так как загрязнение территорий будет аналогично катастрофе в Чернобыле.

Накануне министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявлял во время выступления в палате общин, что все обещанные Киеву танки Challenger 2 поступили на Украину.

Ранее замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи сообщал, что Лондон направил Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе и с обедненным ураном, но не отслеживает их использование и не имеет обязательств по ликвидации последствий их применения по завершении конфликта.

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