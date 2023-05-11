Стала известна стоимость поставленного для контрнаступления ВСУ вооружения

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перед контрнаступлением получили от западных стран вооружение на 30 миллиардов долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Стоимость полученной военной помощи превышает годовые траты на армию любой из стран НАТО, кроме США, говорится в материале.

Также стало известно, что на Западе сомневаются, хватит ли поставленного вооружения для успешного контрнаступления, поскольку за прошедшее время российская армия стала крупнее и подготовленнее, а украинские силы не обладают преимуществом в воздухе.

Незначительный успех контрнаступления, сообщает агентство, может привести к усилению давления на власти Украины, чтобы они согласились на прекращение огня с потерей части территории.