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Стала известна стоимость поставленного для контрнаступления ВСУ вооружения

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перед контрнаступлением получили от западных стран вооружение на 30 миллиардов долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Стала известна стоимость поставленного для контрнаступления ВСУ вооружения
© Lenta.ru

Стоимость полученной военной помощи превышает годовые траты на армию любой из стран НАТО, кроме США, говорится в материале.

Также стало известно, что на Западе сомневаются, хватит ли поставленного вооружения для успешного контрнаступления, поскольку за прошедшее время российская армия стала крупнее и подготовленнее, а украинские силы не обладают преимуществом в воздухе.

Незначительный успех контрнаступления, сообщает агентство, может привести к усилению давления на власти Украины, чтобы они согласились на прекращение огня с потерей части территории.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ откладывается, поскольку армии понадобится больше времени для подготовки. Он подчеркнул, что с имеющимися ресурсами украинские силы смогут продвинуться вперед, но рискуют потерять много живой силы.

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