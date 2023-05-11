Российские военные уничтожили сотни солдат ВСУ на донецком направлении
На донецком направлении были уничтожены сотни бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По сообщению Конашенкова, в этом районе боевых действий российские военные уничтожили до 230 солдат противника.
Кроме живой силы ВСУ на этом направлении потеряли и несколько единиц военной техники — 6 автомобилей, одна гаубица Д-30 и произведенная в США радиолокационная станция AN/TPQ-50.