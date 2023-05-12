Украинские войска потеряли до 900 человек на одном направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли до 900 человек убитыми на донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Помимо этого, в ходе боев на указанном направлении было уничтожено свыше 30 единиц бронетехники противника, а также три артиллерийских орудия, среди которых – гаубица L-118 британского производства.

Кроме того, Минобороны России сообщило о 26 атаках ВСУ на соледарском тактическом направлении. Все предпринятые украинскими войсками попытки потеснить российские войска были отражены, подчеркнули в военном ведомстве.