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ВМФ России передали ракетный корвет «Меркурий»

Судостроительное предприятие «Северная верфь» передало Военно-морскому флоту (ВМФ) России новейший корвет с управляемым ракетным вооружением «Меркурий». Об этом сообщили на предприятии, передает ТАСС.

ВМФ России передали ракетный корвет «Меркурий»
© РИА Новости

«Председатель комиссии государственной приемки кораблей капитан первого ранга Виктор Иванов подписал приемный акт государственных испытаний корвета "Меркурий" проекта 20380, построенного на "Северной верфи". После утверждения приемного акта главнокомандующий ВМФ Николай Евменов назначит дату подъема военно-морского флага на корвете», — говорится в сообщении.

«Меркурий» стал пятым кораблем проекта 20380, построенным на «Северной верфи». Корабли этого проекта предназначены для патрулирования, поддержки десанта, а также борьбы с самолетами, надводными и подводными кораблями противника. Корабль получил комплекс «Уран» с противокорабельными ракетами Х-35У. Также в арсенал «Меркурия» входят противолодочный комплекс «Пакет-НК», зенитный ракетный комплекс «Редут» и артиллерийская установка.

В марте на «Северной верфи» сообщили, что «Меркурий» вернулся на ревизию после прохождения испытаний.

В феврале пресс-служба Западного военного округа заявила, что «Меркурий» в рамках испытаний успешно сбил ракету-мишень, которая имитировала противокорабельную крылатую ракету противника, комплексом «Редут».

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