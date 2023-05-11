Российский генерал опроверг слова о летевших на Москву 9 мая дронах

Генерал Липовой заявил, что информация о якобы летевших на Москву 100 дронах является непроверенной
Информация о 100 дронах, якобы летевших 9 мая в сторону Москвы, является непроверенной, она была взята из соцсетей, уточнил РИА Новости генерал-майор авиации, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой.
«Информация о 100 украинских дронах, якобы летевших на Москву 9 мая, является непроверенной. Она была получена из неофициальных источников по публикациям в социальных сетях», — заявил Липовой.
Ранее Липовой в ходе брифинга утверждал, что якобы 9 мая обезвредили около 100 украинских беспилотников, пытавшихся долететь до Москвы.